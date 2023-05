¿Por qué el microcemento es tendencia en decoración de interiores?

En el mundo del diseño de interiores, tal como sucede con la moda, hay tendencias. El estilo decorativo así como el uso de algunos materiales se vuelven más populares por temporadas. Aunque hay algunos materiales que nunca se han considerado anticuados por su calidad, sí se debe resaltar que hay innovaciones o mejoras de los mismos.

Es justo lo que sucede con el microcemento en Alicante. Como bien sabemos, el cemento es uno de los principales materiales que se utilizan como base en la construcción. Sin embargo, siempre se vio precisamente como eso, como la base o la cara oculta de las estructuras. Pero hoy en día, gracias a la mezcla de diferentes aditivos y otros materiales se ha creado el microcemento que, si bien también es un excelente material de base, actualmente es muy utilizado como esa cara protagonista del diseño de interiores.

¿Qué es el microcemento?

El microcemento es un material que está compuesto por cemento, pero tiene añadidos como la resina, pigmentos de colores y otros componentes que le confieren una serie de propiedades sumamente atractivas para que sea uno de los preferidos de contratistas, arquitectos y diseñadores de interiores.

Se trata de un material con una estética sorprendente, sumamente versátil y lo más importante de todo es que su calidad y resistencia es excelente. Todas estas características vienen acompañadas de empresas que tienen mucha experiencia en su elaboración, lo que le añade una garantía de calidad para ser elegido con mucha confianza para revestir paredes, techos, encimeras y cualquier otro tipo de superficies, incluyendo muebles.

Tanto a nivel doméstico como comercial o industrial, el microcemento tiene cabida. A todo esto hay que sumarle que su modo de aplicación es muy sencillo y que además, puede ser instalado sobre otros materiales sin necesidad de eliminarlos.

Ventajas del microcemento

Hemos mencionado algunas de sus fabulosas características y, de cierto modo esto nos lleva a enumerar sus múltiples ventajas:

Resistencia y durabilidad

Gracias a los componentes de su fórmula, el microcemento es uno de los revestimientos más resistentes y duraderos que existen en el mercado. Logra evadir con eficiencia los efectos de la humedad, los cambios bruscos de temperatura, golpes, rayaduras y más.

Por eso, el microcemento es ideal para instalar en suelos de viviendas, pero también en encimeras de cocina, se puede aplicar en las paredes del baño, construir hermosos platos de ducha o incluso, construir modernos muebles de lavabo.

Su estilo diáfano y con un aire minimalista logra que pueda adaptarse a muchos gustos y también, combinar con otro tipo de materiales rústicos o elegantes. Sin duda alguna, la madera es uno de sus materiales aliados porque combina muy bien, independientemente del tono o tipo de madera o del color que se haya elegido para el microcemento.

Aunque el color gris es el que más se relaciona con este material, se ven muy bien diferentes tonos de blanco o incluso en naranja, rojizo, verde o azulado.

Versatilidad y más pulcritud

Otra excelente ventaja del microcemento y que se debe a su tipo de instalación es que este no lleva juntas. Es así como se obtiene una superficie completamente lisa que genera una sensación de mayor amplitud y también de más pulcritud.

A diferencia de los azulejos que es un material bastante demandado como revestimiento de baños y cocinas, no será necesario limpiar con afán las juntas que suelen llenarse de moho u otro tipo de suciedades.

El microcemento se limpia de forma sencilla con un paño húmedo y con los productos convencionales de limpieza. Si lo tienes instalados en suelos y quieres obtener un aspecto más brillante, puedes usar los productos de cera para añadir ese brillo elegante que a tantas personas les agrada.

No obstante, esta es solo una opción, ya que puedes elegir entre diferentes acabados: mate, satinado o con brillo.

Ahorro en reformas

Hay que mencionar este punto porque es clave y muy importante, por si aún no has decidido qué materiales utilizar para sustituir revestimientos en el hogar. Muchas veces estamos en búsqueda de hacer una buena renovación en el hogar pero el presupuesto no es lo suficientemente amplio para conseguir los resultados deseados.

Es por eso que debes saber que para aplicar el microcemento no será necesario eliminar revestimientos anteriores. Por ejemplo, si quieres cambiar los antiguos azulejos del baño o la cocina, no tienes que quitarlos previamente, ya que el poder de adherencia del microcemento permite que este se aplique directamente sobre ese tipo de material.

Quiere decir que podrás ahorrarte una buena cantidad de dinero, tanto en mano de obra, porque no será necesario quitar los viejos azulejos, como en eliminación de escombros. Estos detalles, sin duda alguna abaratan el trabajo y, por otro lado, podrás disfrutar de un espacio completamente nuevo y diferente.

Tendencias que son atemporales

Finalmente y no por ello menos importante, el microcemento es un material que, es cierto, está en tendencia. Pero al fin y al cabo se trata del convencional cemento de siempre que ha sido sometido a excelentes fórmulas innovadoras. Por estas razones es que muchos interioristas y dueños de hogares y establecimientos comerciales lo eligen como elemento protagonista de diversos ambientes.

Como bien señalamos anteriormente, es posible concebir un estilo minimalista, industrial, pero también clásico, tradicional y rústico. Todo dependerá de los gustos del usuario y de cuál sea el proyecto decorativo que tiene en mente. En cualquier caso, el microcemento será una elección acertada que no pasará de moda.

Además, gracias a sus características de calidad y resistencia, es muy difícil que cambie su aspecto, por lo que los espacios podrán conservarse en excelentes condiciones por mucho tiempo. Este es un punto que debe sumarse al ahorro de dinero, porque no tendrás que preocuparte por hacer reformas en muchos años.

Por último, es esencial aliarse con las empresas fabricantes de microcemento que gocen de excelente reputación en el sector y que además, brinden asesoría en cuanto al tipo de material a elegir. También es importante hacerse con un equipo de profesionales con experiencia que garanticen la correcta aplicación de este fabuloso material.